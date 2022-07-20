今天確診分布情況。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

疫苗接種資訊。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

防疫措施。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

疫苗接種資訊。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣今天20日新增新冠肺炎本土確診761例，其中男性378人、女性383人，年齡分布1歲以下至92歲，自今年1月1日至今天0點，累積本土案例8萬6170人，人口占比確診率達16.09％。

衛生局長張蕊仙表示，苗栗目前醫療量能統計，負壓隔離、專責病房及專責加護病房總計143床，佔床率64％，醫療量能都很足夠。提醒感染患者早期用藥可有效防範重症，呼籲65歲以上長輩及糖尿病、洗腎、癌症、免疫功能低下等具風險因子確診民眾，聽從醫囑建議，儘早用藥。

在疫苗接種方面，縣內施打率較低族群為65歲以上長輩，65歲以上長輩（原住民身分55歲以上）接種任何劑次新冠疫苗，7月底前施打後皆可現場領500元禮券及2支快篩試劑。

另，提醒符合第4劑接種對象65歲以上長輩及機場港埠工作人員、航空機組員、船員及居家檢疫工作者，含防疫旅館工作人員、防疫計程車、里幹事、第一線警察、119人員，儘速預約接種。

張蕊仙說，17歲以下族群疫苗準備充足，請符合對象依據劑次間隔進行接種，縣府將在7月23日上午專為6個月至11歲嬰幼及兒童開設7大「寶貝專案快打站」，請家長踴躍帶孩童前往接種疫苗。

縣長徐耀昌表示，考量近期國內疫情逐漸趨緩，為兼顧防疫、經濟及社會運作，經綜合評估疫情情勢，苗栗配合中央相關防疫政策19日起適度放寬戴口罩等防疫措施，其中新增放寬「騎機車、腳踏車」及戶外從事工作者在空曠處工作能夠免戴口罩。