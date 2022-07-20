央行與國內金融研究機構，相繼下修我今年實質GDP成長率低於4％，經濟部長王美花指出，下修經濟成長預測值是國際大趨勢，台灣產業基本面有底氣，審慎但不悲觀。

全球通膨壓力高漲，市場預測美聯準會七月底再次升息，國內第二季疫情衝擊內需，中研院、中經院分別下修對台今年經濟成長率預測，來到3.52％、3.56％。

王美花說，雖然面臨通膨、原物料壓力，台灣因疫情趨緩，內需持續成長，連前六個月資通訊、傳產出口金額都是正成長，出口表現是否受國際影響仍待觀察。

外界關注台灣沒有洽簽RCEP，是否影響台廠出口東協商機，王美花認為，RCEP不是高標準的區域經濟整合協定，對關稅減免的期程相對較長，對台灣產業出口的影響其實不大；相關台商策略是分散佈局，上游端留在台灣生產，下游製造則到新南向國家設廠，從台灣出口東協成長三成以上、對新南向投資也都是大幅增加。

美國參議院即將表決「美國晶片法案」，外界關注對台灣半導體產業影響，王美花表示，該法案還在討論尚未定案，但以目前發展方向來看，台灣在供應鏈、人才、基礎設施等配套條件，適合台積電先進製程在台發展。