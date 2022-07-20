韓國疫情尚未趨緩，加上當地經濟成長恐怕變慢，不過，韓股20日還是上漲，目前在2,396.18點，漲25.21點或1.06%。同時，韓元也走升。

單日確診數已連續兩天都維持在7萬以上的韓國，新冠疫情似乎看不見降溫。同時，韓國政府也指出，全球通膨壓力大增，外部經濟狀況恐會惡化，當地出口成長力道也有可能失去動力，因此GDP預估將放慢。

不過，在科技與金融類股上漲帶動下，韓股也衝高。三星電子小漲0.16%，SK海力士漲1%，化學大廠LG Chem漲3.26%，電池業者LG Energy Solution漲0.13%，KB金融集團大飆5.18%，新韓金融集團也漲3.47%。

韓國現代汽車工會表示，經投票表決後，約有62%成員願意接受公司加薪條件。不過，還是有38%左右，不滿意這次薪資調整幅度與內容。同時，現代汽車高層也證實工會所言屬實，將幫每位員工年薪多加9%。股價方面，現代汽車漲0.8%。

韓元兌一美元在1,308.75價位附近，韓元升4.65元。