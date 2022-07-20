中元節將在下個月到來，富邦媒（8454）普渡商機噴發，旗下momo購物網7月至今中元食品業績年增突破三成。

momo即日起開跑《美食備中元》活動，祭出飲品、零食、米麵、生鮮等近10萬件商品1元起優惠，同時集結超過50多款便利又澎派的「中元拜拜箱」99元起，包含與白沙屯媽祖聯名的盛香珍珍勇福氣箱、台灣幸運符綠色乖乖好運連年箱、momo自組綜合食品拜拜箱等，澎派辦普渡，平安渡中元。

現代人生活繁忙，普渡置辦追求快狠準，便利又澎派的拜拜箱為絕佳解套方案，momo分享，今年拜拜箱不僅要展現誠意，也祈求保庇，除內容搭配是亮點，具「媽祖宮聯名保庇」、「贈過爐平安符」、「帶來好運寓意」等附加價值的商品更大受歡迎，像是與白沙屯媽祖聯名的「盛香珍珍勇福氣箱」，蒟蒻、法國酥等品牌5大人氣零食一次滿足，獨家再送媽祖聯名口罩繩，上架一週即狂賣破500箱；同樣與白沙屯媽祖聯名的「好媽媽保庇拜拜箱」，上架3天也繳出狂銷百組佳績，過爐平安符限量送，還備齊鮪魚、鯖魚、燒鰻共18入罐頭；以及去年狂銷破萬箱的幸運都市傳說「乖乖好運連年箱」，讓公司電腦、家庭電器都能乖乖運作。

能一箱備齊飲品、米麵、零食等的「綜合食品拜拜箱」同樣是momo歷年中元主力商品，熱銷價格帶約落在599~899元間，親民價就能擁有十足澎派感。推薦商品如幫你備好普渡旗的「統一平安經濟超值組」，龜甲萬、茶裏王、新竹神農炊粉等台灣知名食品通通有，且窗框提盒設計讓心意一目了然；momo獨家「義美暢銷人氣7件組」，集結小泡芙、速拌麵、紅茶等夯品；以及「泰山超強十穀拜拜5件組」八寶粥、氣泡水、玄米油等一應俱全。momo也自組推出多種規格拜拜箱，7件組小資拜、9件組心意拜或至20件組豪華拜都能滿足。

中元節普渡商機持續發酵，momo《美食備中元》除祭出眾多中元拜拜箱，還有豐富涮嘴零食、沁涼好飲、三牲海鮮、水果甜點等商品限時優惠。momo再加碼三大好康，包含「滿額送5％momo幣」凡購買指定商品單筆消費滿1,500元，即享當日登記參與資格；「精選美食1元加購」活動，每日15：00限量銅板價入手；同時規劃「天天限時5折搶」專區，精選優惠美食每日12：00、20：00兩個時段登場，數量有限準時開搶。