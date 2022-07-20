為持續推動校園健康體位計畫，教育部國教署今年加強融入「樂動、樂活、樂食、樂眠」的正向心理健康促進概念，以提升學童身心健康。110學年「健康體位績優學校遴選」成績日前出爐，共有3校獲得特優、6校獲得優等及4校獲得優良。

教育部國教署說明，此次獲「特優學校」有3所，其中台南市新進國小推動「餐前食育5分鐘」飲食教育課程、「班級健康生活守則」獎勵、「學生健康護照」健康自主管理，建立均衡飲食、規律運動習慣。

另一所特優學校嘉義市北興國中規畫多元、動態的課程與活動，包括課後輔導開設體適能課程、結合山野探索、戶外體驗的彈性課程、校園減糖活動等，有效減少學生體位過重問題。

新北市吉慶國小也獲選為特優學校，他們發展「用健康打造一所活力小學」的校本課程，實施食農教育健康飲食教學、健康玩樂戶外活動與遊學、多元的運動社團、融入健康環境教育等，提供學童身心健康成長的快樂校園。

獲「優等學校」的創新活動有：新北市新林國小運用創課教導學童「自製餐具」、資訊課自製仿智慧手錶，自主監控健康飲食與運動；台北市成德國小運用體驗式蔬果食育桌遊教材，教導學童認識「我的餐盤」與親子共備共享健康好菜餚；嘉義縣中埔國中推動「樂跑!中埔鄉道之旅」，師生共同參與路跑與關懷鄉土，成為健康幸福的生活實踐家。

另外3所「優等學校」，高雄市大仁國中教導學生檢視食品營養標示，辨識高鈉、高糖等零食，以及推動「惜食心環保」營養午餐，培養聰明選擇、健康飲食的行動力；彰化縣三條國小推動下課教室淨空戶外運動、落實含糖飲料不進校園與不提供含糖零食作為獎勵等政策，學童體位不良情形明顯改善；金門縣烈嶼國中辦理晨間跑步、健走淨灘、定向越野等活動，不僅培養運動興趣，同時學生體位適中比率提升。