賈永婕去年在疫情三級警戒期間積極出錢出力，購買醫療器材全力挺醫護的熱血舉動，讓網友封她為防疫女神，未料近日傳出賈永婕的母親竟指女兒不孝，對此，賈永婕昨(19日)發出長文，還原母親遭舅舅詐騙錢財的經過，引來大批有藍勾勾的名人留言力挺，其中是賈永婕多年摯友的小S更打趣說自己聽到這消息其實從來沒有想要親自關心賈永婕，「因爲我相信妳！妳永遠是單純、善良跟白目的！」

賈永婕日前發文表示去年她忙送醫療器材期間，家中也出了大事，原來是得了失智症的母親在舅舅跟舅媽慫恿下解約了7張保單，所獲得的金錢還被輾轉匯到舅舅在美國的戶頭，預計在當地買房子，當她發現此事時便在台灣的凌晨、美國的上班時間親自致電給信託公司，並強調此案涉及國際洗錢，「洗錢是關鍵字，信託公司對於資金來源仔細查證後立刻凍結帳戶。」

幸好發現得早，才及時阻止了舅舅買房的計畫，賈永婕感慨認為這一切順利到不可思議，覺得是天上的爸爸幫了忙，並強調：「部分回來的財產也已信託保障。也許她什麼都不記得了，但是讓媽媽每天過的開心與安心，是我們做子女最該做的事情」。

見此，前主播蕭彤雯回應：「永婕辛苦了，這幾天默默在關注這個新聞，為你感到痛心憤怒，但最多的是心疼～」，陶晶瑩無奈說：「詐騙集團不可能消失啦⋯⋯⋯⋯你知道的」，李李仁體貼表示：「辛苦了！女神！加油」，音樂人陳子鴻也為賈永婕打氣：「難過的是詐騙的人竟然是自己的親人，辛苦了，加油。」

而和賈永婕是多年好朋友，常一起去做善事的小S坦言：「永婕，我不問妳，因爲我相信妳！妳永遠是單純、善良跟白目的！妳的世界沒有脫序、失控、荒唐！妳是正義愛的天使！」，引來賈永婕說：「煩死了，我要哭了」，另有網友說：「是非曲直應由法院判定，公眾人物不應擅用影響力發文，企圖利用群眾力量，如此操作不適合，因為舅舅，舅媽也是家人，珍惜這輩子的緣份吧！」賈永婕澄清：「我完全沒有操作哦，反而被他們抹黑，他們就是詐騙集團」。