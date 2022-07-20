康建案發生後，康建生技包括董事長賴敏男、接班人賴彥予、重要幹部課長等均命喪現場。（吳建輝攝）

賴敏男還有一個大兒子，外傳他將在21日返台，他也是目前唯一能合法繼承的直系親屬，未來動向也備受矚目。（吳建輝攝）

今早保全一如往常到康健巡查。（吳建輝攝）

南投草屯康建案唯一的倖存者賴敏男，經過醫師搶救後傳來好消息，昏迷指數已從5分進步到7至8分，不過賴敏男出院後究竟由誰照顧，根據了解賴敏男太太離世多年，子女除了命喪現場的小女兒賴彥予，還有一個二女兒長住療養院，另外還有一個大兒子，外傳他將在21日返台，他也是目前唯一能合法繼承的直系親屬，未來動向也備受矚目。

康建案發生後，康建生技包括董事長賴敏男、接班人賴彥予、重要幹部課長等均命喪現場，目前賴敏男的醫療相關由賴敏男的親妹妹負責協助，公司則有劉姓廠長看顧，賴彥予的遺體目前則送到新竹親友家辦理後事，因此目前家中唯一直系親屬就剩賴敏男的大兒子。

由於賴敏男的妻子已經往生多年，大兒子在國外留學後，就定居加拿大，久久才返台一次，二女兒則是長住在療養機構，賴敏男原本有意將公司交給小女兒賴彥予接班，但無奈雙雙命喪李鴻淵淵槍下，公司未來何去何從，無人知曉。

據了解，康建目前還有約70名員工，目前工廠內均由劉姓廠長打理，不過目前公司已經暫停營業，所有員工也留職停薪，而劉姓廠長過去是賴敏男學生，後來在賴敏男拉拔下擔任廠長，深受賴敏男信任。

目前所有期待都放在賴敏男甦醒後，家屬希望能賴敏男早日甦醒、員工則希望董事長能恢復健康掌管公司，檢警也期待賴敏男甦醒後，能盡快還原案情，讓真相早日水落石出，不過醫生評估賴敏男雖未傷及大腦，就算清醒後恢復記憶的程度難以預測，未來幾天是關鍵期。