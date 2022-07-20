我國前一波新冠疫情嚴峻，今年以來已累積7408人死亡，台大公衛學院教授陳秀熙今天表示，目前所面臨的最大問題仍然是超額死亡，推估6月份的超額死亡率為43％，呼籲政府防疫不應再以新冠疫情為主軸，必須重視癌症與慢性病患的照護，否則將難以降低超額死亡率。

陳秀熙表示，新冠疫情延燒兩年半，耽誤到不少年長者、癌症、慢性病患的照護，推估我國6月的超額死亡率為43％，比5月的18％高出不少，依照疫情發展，7月可能還會有28％的超額死亡率，到了8月估計會降至22％。

陳秀熙進一步指出，6月份的超額死亡率，其中有63％是因新冠致死，另有37％為無法得到醫療照護的間接死亡，呼籲政府重視一般病患的照護，防疫之餘也要關注癌症與慢性病患的照護需求，若醫療量能持續緊縮、人力短缺，超額死亡率就難以下降。

至於國內疫情下一波流行，陳秀熙預估緩降趨勢應能維持到8月底，屆時新增個案數可能低於萬例，不過國際間觀察到BA.4／5平均約26天可從1％成長至20％，從20％成長至40％約需11天，且每增加10％，感染率就增加4％，因此當我國BA.4／5佔比達55％，每日個案數就會回升至3.5萬至4萬。

不過陳秀熙認為，台灣追加劑接種率高，死亡率應不至於快速增長，但為避免BA.4／5對敏感族群的侵襲，應下修第四劑的接種年齡至50歲，「這也是台灣可能要做出的決策。」