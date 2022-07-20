民進黨台北市長參選人陳時中獲徵召不過幾天，堪稱「總統級」競選團隊暴風籌組完畢，外界好奇早早接受國民黨提名的立委蔣萬安，為何競選團隊至今尚未到位，陳20日受訪時說，自己的風格是快速準備、及早就位，希望團隊力量能把市政、政策規畫好，至於蔣的風格可能要「慢慢看」。

陳時中輔被徵召就大動作籌組團隊，昨先在大同區台北霞海城隍廟公布競選團隊，今又前往艋舺龍山寺參拜，人氣爆棚，明日還要前往大同區大龍峒保安宮祈福，被視為主打宮廟組織，今早前往龍山寺也獲在地議員劉耀仁、吳沛憶支持，更獲得國民黨籍的龍山寺董事長黃書瑋親送「以民為本」墨寶。

反觀2個月前就獲提名的蔣萬安，目前團隊和競選總部位置都還未公佈，對此，陳時中表示，每個團隊組成風格，領導者各有不同，自己的風格是快速準備、及早就位及以誠待人，希望團隊力量能把市政、政策規畫好，會提出最好藍圖，讓市民可以選賢與能。

媒體接著追問怎麼看蔣萬安的風格，但陳時中僅淡淡回應「可能要慢慢看吧？我只報告我自己的風格。」

萬華在地議員吳沛憶上午受訪時也提及，蔣萬安5月底就宣布參選，但團隊至今沒到位，甚至有人出走，讓人非常疑惑，且聽說藍營內部還在討論人設，讓大家都很問號，她質疑，連人設都要討論這麼久，是要無限大地去包裝嗎，但選舉就該呈現真實的個人即可。

雖然受訪時有些插曲，有位在前排拍照的民眾隨即站起，不斷對著陳時中吼著「你願意守護台北市市民的財產嗎？」讓陳有些不知所措，但在現場人員將民眾架開後，陳時中後面不改色表示「沒關係我們繼續。」