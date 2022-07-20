在美股那斯達克大幅彈升激勵下，科技類股也帶領日股大漲。早盤結束時，日經指數收27,599.52點，大漲637.84點或2.37%，已連5日上揚。同時，東證收1,939.87點，漲37.08點或1.95%。

Resona資產管理認為，日股上漲主要就是受到美股帶動，其實本身並沒有實質利多。不過可以觀察一下政治面，安倍晉三去世後，現任首相岸田文雄在自民黨的勢力版圖將如何發展，將會左右日後施政表現。

科技類股走高，東京威力科創以及愛德萬測試分別漲5.07%以及5.4%。權值股的軟銀漲2.4%，大金工業也漲3.29%。因旅行需求仍疲弱，日本航空計畫變動約3千位員工現行職務，不過股價還是漲1.96%。

至於股價表現相對欠佳者，Seven & i控股，還有三越伊勢丹，兩者分別跌0.56%以及0.29%，還有大型重工集團IHI也跌1.63%。