日本前首相安倍晉三8日在奈良市助選時遇刺身亡，日本政府考慮9月27日在東京的日本武道館舉辦悼念安倍國喪。安倍將是繼已故前首相吉田茂後，第2位獲國喪規格的首相。

日本讀賣新聞報導，多名政府相關人士透露，追悼安倍的國喪傾向9月27日在位於東京北之丸公園的日本武道館舉行。此事正在最後磋商中，最快本月22日內閣會議將正式做出決定。

9月27日是週二，日本政府不考慮學校、公家機關等在這一天放假。

二次大戰後，日本政府基於政教分離廢除1926年公布的「國喪令」。1967年時，佐藤榮作內閣會議決定以特例的方式舉辦哀悼前首相吉田茂國喪，地點在日本武道館。哀悼安倍的國喪遵循前例，在日本武道館舉行，經費由政府全額負擔。

日本首相岸田文雄14日在記者會上說：「前首相安倍以卓越的領導力及執行力，為了我國負擔起首相的重責大任。」岸田說，安倍是日本憲政史上在位時間最久的首相，安倍執政時內政及外交方面的功績獲得肯定，政府將於今年秋天舉辦國喪。

報導說，舉辦國喪時，預計有多位海外領袖級人士前來。岸田昨天在執政黨自民黨幹部會議上表示，鑑於（安倍遭槍擊）事件的發生，舉辦國喪時一定要加強維安警備，預料弔唁外交將很活絡，務必要做好籌備工作。（編輯：馮昭）1110720