藍波老師（中）一家人在敗部復活賽奮力一搏。（衛視中文台提供）

藍波老師（中）一家人力拼敗部復活賽。（衛視中文台提供）

劉品言（中）為本周客座評審。（衛視中文台提供）

索艾克（左起）、鍾欣凌、劉品言、Ella、李玉璽。（衛視中文台提供）

藍波老師近日帶著老婆、媽媽到衛視《鴻門家宴 婆媳廚房》參與比賽，因為25分鐘的時間壓力，讓藍波忍不住在賽場上動怒，不只發火狂唸，更怒踢攝影棚地板。等到最後評審階段時，恢復冷靜藍波自責的說：「比賽的時候，我忘記她是我老婆」，也當場跟老婆、媽媽道歉，老婆聽完立馬大噴淚，讓主持人Ella感動的說：「謝謝你們為我們展示一家人面對困難時的勇氣跟堅毅」。

本周五將播出敗部復活賽，共分為兩個階段，第一個階段是福利挑戰賽，只要贏了就可以直接晉級複賽，剩下2家將再進行第二階段PK賽，贏者晉級，輸者直接淘汰。第一階段福利挑戰賽，為了增加難度，3個參賽家庭必須在25分鐘內，運用指定食材烹煮出一道料理，要在極大壓力下短時間完成簡直是不可能的任務，讓藍波崩潰直呼：「45分鐘都不夠用了」，客座評審劉品言也驚訝說：「25分鐘真的是連外賣都不一定到得了」。

藍波這次帶著老婆丸子跟媽媽一起參賽，他表示第一次比賽時比較沒有經驗，但想趁這次敗部復活賽證明一家人不是弱者。但面對第一階段的高壓比賽，一家人討論過後決定挑戰極限出兩道菜，沒想到老婆丸子卻在「鴻門福利社」拿取食材時，因為時間緊迫竟然漏拿重要的三項食材，藍波一開始以為只是漏拿一樣還跟老婆說沒事，沒想到竟然三個都沒拿到，所有計畫都被打亂，讓一向好脾氣的他生氣到怒踢地板，連攝影機也為之震動，嚇得丸子只能強裝鎮定繼續動作補救。

到料理評審階段，評審們也追問藍波剛剛發生的狀況。藍波表示「比賽的時候，我已經忘記她是我老婆」，還好媽媽一直在攝影機拍不到地方偷偷捏他，還小聲提醒藍波「好了、好了」，對此媽媽補充說兒子跟媳婦很少吵架，為了比賽這樣，讓她看了很心疼。藍波說因為時間關係只能專注在自己的料理上，沒想到煮完轉頭一看婆媳兩人變出了另外一道菜，讓他頓時很愧疚，藍波也當場跟媽媽、老婆丸子道歉，此時評審長鍾欣凌開玩笑的說：「答應我不要離婚」，意外打開了丸子的淚腺，讓她當場捧臉大哭，一旁的藍波立刻心疼的摟著老婆肩膀給予安慰，也讓所有人感動不已。《鴻門家宴 婆媳廚房》每周五晚上10點，衛視中文台全球首播。