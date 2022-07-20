被封為「最辣日文老師」的性感網紅長瀨昆妮，是知名直播主連千毅的辣妹班底，但自從遭到連千毅在直播時遷怒飆罵並趕離現場後，兩人關係一度惡化，直到近日瀨昆妮才不棄前嫌現身直播中。而私底下經常透過社群媒體與網友互動的她，近日曬出一系列泳裝辣照，令網友看了大噴鼻血。

長瀨昆妮日前在社群媒體上PO出多張火辣泳裝照，照片中只見她穿著一件綠色綁帶泳裝，側面鏤空性感設計，與由上往下拍的上帝視角，飽滿上圍曲線與腰部及腹部線條若影若現；她還不忘轉到側面展現傲人S曲線，加上性感眼神及文中「這裡是游泳天堂但我更喜歡你的胸膛」的土味情話，立即電得網友臉紅心跳，紛紛留言「老師太美了」、「老師曲線太美了！這件泳裝好辣」、「有你的地方，就是我的天堂」、「好辣喔！好棒的身材」、「夠辣！我的胸膛借妳」，吸引大批網友留言。。

沒想到隔日長瀨昆妮再度加碼送上多張「邪惡視角」近照，豐滿南半球與白皙腰臀曲線一覽無遺，同樣令網友看了直呼「蘇勾一」、「女神身材超級火辣」、「受不了了」、「這個比例太誘人了」、「性感慘了」、「要暴動了」、「男人會為妳瘋狂的穿著」、「根本戰鬥服」、「好想剪掉泳衣的線」，成功引發話題。