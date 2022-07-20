柯文哲嗆「上任把陸商趕回去」 陳時中：無稽之談

台北市長柯文哲任內最後一場雙城論壇昨謝幕，由於民進黨台北市長參選人陳時中曾說論壇要有實質意義才舉辦，遭柯嗆說「說一套做一道」，有本事就上任後把陸商全部趕回去，陳時中20日受訪時回應，沒有所謂的說一套做一套，把陸商趕走是無稽之談，歡迎來台合法作生意。

陳時中上午前往萬華龍山寺參拜，由於他接受廣播專訪時曾提及，未來若要舉辦雙城論壇，必須在自由、民主及互惠的前提下，有實質意義才舉辦，此言遭到柯文哲痛批說一套做一套，若要的話就喊話說上任不要辦，有本事的話也可以把台北的陸商趕回去，還說陳這種話他最不喜歡。

對此，陳時中正面回應，自己沒有所謂地「說一套做一套」，把陸商趕回去這件事根本是無稽之談，他強調，台灣是法治社會，任何在台灣合法合規的作生意的人都要歡迎，這點是振興台灣經濟的其中一環，台灣歡迎所有合法合規的生意人，期望經濟愈來愈好。