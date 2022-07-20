前百貨公司樓管的黃志峯，被訴假冒電腦盤商，或提供利息向百貨櫃姐及親友借得信用卡購買商品，詐騙逾1億元，一審台北地方法院依詐欺等罪判刑22年，二審台灣高等法院對黃志峯犯行使偽造私文書罪部分改判2年2月，其他部分上訴駁回，維持22年刑期，未扣案之犯罪所得228萬5000元沒收，可上訴。

檢方起訴曾擔任百貨公司樓管的黃志峯，熟悉百貨公司週年慶時，會舉辦消費滿額贈禮券活動，歲末時也會推出相同消費回饋「卡利 HIGH」活動。於是想購入轉賣牟利，但黃本身沒有資力，就向同事、朋友以提供利息方式借得信用卡，刷卡購買蘋果電腦商品，轉賣獲利後過著豪奢生活，為出借信用卡的親友按期繳帳單，還支付利息，所以親友誤認黃有信用，願意繼續出借信用卡。

因黃愛用精品生活豪奢又愛簽注運動彩券，自2016年起入不敷出，造成2900萬元虧損，黃於是對外冒充蘋果電腦盤商、貿易商，甚至是軍火商，誆稱有通路可迅速銷售高價的蘋果電腦商品，吸引多名櫃姐及親友上當投資，紛紛出資或出借信用卡，讓他進行大額消費。

黃志峯後來再以大額消費的方式，展現自己的財力，藉此取信徐意騰等廠商，等取得廠商的信任後，便向廠商談條件，要求讓他先取貨、後付款，或承諾讓他先支付小額訂金即可取貨等方式，但等他取走高價商品後，隨即避不見面，害廠商損失慘重，粗估他以類似的手法，共騙走1億2954萬元。