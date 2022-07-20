彰化縣環保團體齊聚彰化縣政府廣場，聲援縣府上訴，環保局副局長林孟弘代表縣府收下聲援書。（吳敏菁攝）

台化彰化廠2016年汽電系統操作到期，二度向彰化縣政府申請展延遭駁回，工廠被迫停工，台化提告要求國賠。彰化地院判決彰化縣府應賠償台化公司4億7704 萬元。該判決各有不同法律見解，議題發酵，環團20日上午在縣府廣場高呼支持縣府上訴 ，呼籲拒買台化產品，縣府指出待收到判決書後，環保局會研擬上訴。台化則表示，謝謝關心，公司沒有回應。

台化彰化廠汽電共生有M16、M17和M22等3座鍋爐，操作許可證在2016年9月28日到期，彰化縣環保局以燃燒不符標準為由，2度退回台化的展延申請，彰化縣環保局則要求重新提出申請，台化不願意，2度提出訴願，環保署2度駁回行政處分，但最後停工，彰化地院審理，彰化縣政府兩次駁回展延申請的處分，環保署都認定是違法的行政處分，經鑑定，彰化縣政府違法行政處分造成台化所受損害，包含營業利潤損失5522萬141元，及被迫停工所違約賠償及資產減損4億2182萬6275元，彰化縣政府應賠償台化4億7704萬6416元，全案可上訴。

彰化縣環保聯盟、彰化縣醫療界聯盟等環保團體，20日齊聚縣府廣場為彰化縣政府、環保局加油打氣，呼籲上訴，指出台化汙染彰化50年了，彰化縣政府、環保局替彰化人爭取好空氣，哪裡不對。

彰化環保聯盟總幹事施月英指出，環保局以申請類別有誤，應申請異動而非展延，燃料生媒成分應符合環評承諾等為由，要求重提申請，台化卻一直以申請展延的方式送件審查，環保局要求符合環評承諾，只是最低標準，台化還不斷上訴。

彰化要健康婆婆媽媽團體張淑芬指出，台化停爐後，近6年來發現家裡黑炭、小粒子不見了，臭酸味也消失、孩子過敏好轉、藍天的天數變多，判縣府國賠4.7億元讓人心痛，政府機關用行政裁量權，不給高汙染台化停發許可證，保護縣民健康合理，何錯之有？力挺再上訴。

彰化縣醫療界醫療界聯盟理事長錢建文指出，過去市區 燃煤電在造成嚴重空氣汙染，台化彰化廠的燃煤電廠停止營運後，彰化地區PM2.5的減量與減都是全國第一。

台灣健康空氣行動聯盟楊澤民表示，汙染半世紀，台化欠彰化人一個公道，即時申請國賠勝訴，仍應主動撤除，止息地方受害50年累積民怨。

議員吳韋達指出，台化當時每年可以賣4億多度的電，換算成10億多元。這個企業已經不是在做本業，是燃煤電廠，用最高汙染生煤，汙染環境，身為議員一定支持縣政府上訴。

環團等連袂抗議，彰化縣環保局副局長林孟弘代表縣府收下「加油聲援書」，環保局長江培根表示，感謝關心環境的好朋友一起讓空氣變得更好，等收到判決書後，會和律師研議，提出上訴。