武陵農場百日草爭相綻放，交織成繽紛多彩的花海，美不勝收。（武陵農場提供／陳淑娥台中傳真）

大紅紋鳳蝶悠遊恣意享受武陵醉魚草著名豐沛花蜜。（武陵農場提供／陳淑娥台中傳真）

熊蜂恣意享受武陵醉魚草著名豐沛花蜜。（武陵農場提供／陳淑娥台中傳真）

武陵農場藍霸鼠尾草盛開，美不勝收。（武陵農場提供／陳淑娥台中傳真）

這週六將迎接大暑，許多遊客紛紛往高山移動，高海拔的武陵農場除了是避暑勝地外，更是賞花的熱點之一；尤其入口花園的百日草爭相綻放，無數個嬌小花朵交織成繽紛多彩的花海，一大片百日草呈現碩大之美，令遊客陶醉其中，直呼「美炸了！」

副場長胡發韜指出，武陵農場百花盛開，大受歡迎的繡球花已盛開至巔峰狀態，預估將可開到月底，此外，還有藍霸鼠尾草、醉魚草等爭相綻放，許多遊客趁著暑假紛紛上山大飽眼福。

有眼尖遊客發現，花園入口處的百日草花相當吸睛，一小朵一小朵盛開的花朵，交織成一大片一大片的花海，隨著微風吹來，每朵小花搖曳，就像是跳舞般浪漫，五彩繽紛美不勝收。武陵農場也將攝影師下的美景貼上粉絲專頁，光看照片就湧上一股想衝上山的動力，網友也紛紛留言「好想去」、「美炸了」、「好想徜徉花海中」！

胡發韜表示，百日草因花期長可持續3個月之久，因能夠保持花朵常開不凋與花色鮮豔的色彩，所以花語是「天長地久」、「恆久不變」，亦象徵對「遠方友人相思之情」。此外，另一個有趣的是百日草的第一朵花開在頂端，且側枝頂端所開得花朵又比第一朵頂端所開的花，高度更高，故又有「步步高」別名，因此也有「步步高昇」的美好意涵與祝福。

胡發韜說，武陵農場的百日草種植三區塊，目前入口花園處盛開中，溫室旁及露營區零星綻放，花期約6月~9月。農場的花兒不僅能讓遊客放鬆心情，也大獲許多昆蟲青睞，大紅紋鳳蝶悠遊恣意享受武陵醉魚草著名豐沛花蜜，好不愜意快活；熊蜂更是不遑多讓，精彩的大自然生態，歡迎遊客上山與花共舞。