為避免外來人士因不熟我國法律而不慎觸法，移民署北區事務大隊宜蘭縣服務站與專勤隊共同前往南方澳漁港，向新住民及移工宣導近期公布實施的跟蹤騷擾防治法，及電動自行車上路的相關新法規，讓新住民更了解相關法律，以保護自己。（移民署宜蘭站提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

為避免外來人士因不熟我國法律而不慎觸法，移民署北區事務大隊宜蘭縣服務站與專勤隊共同前往南方澳漁港，向新住民及移工宣導近期公布實施的跟蹤騷擾防治法，及電動自行車上路的相關新法規，讓新住民更了解相關法律，以保護自己；移民署宜蘭站表示，會偕同專勤隊到各漁港等地方陸續宣導。

移民署宜蘭站表示，首站宣導活動在南方澳漁港附近的社團法人新住民關懷協會服務據點展開，由專勤隊同仁向在場10餘位新住民姊妹宣導跟蹤騷擾防制法已於今年6月公布實施，目的為對加害人行為約制及保護被害人、不分國籍，違反者可處1年以下有期徒刑，併科新台幣10萬元以下罰金。

該宣導活動現場分享某印尼籍移工的實際案例，引起新住民姊妹們的熱烈討論與交流，關懷協會理事長丁玉蟬指出，跟騷法可以保障新住民朋友們，避免遭不明人士跟蹤騷擾而求助無門，有效保護新住民在台生活。

服務團隊接著至南方澳漁港，透過現場翻譯向港邊正在工作的印尼籍移工宣導電動自行車的新規定；因電動自行車成為在台外籍人士以及移工朋友十分重要的代步工具，故加強呼籲自今年11月份起，電動自行車須合格掛牌並投保強制責任險始能上路。

移民署宜蘭站強調，倘若移工朋友騎乘無合格標章的電動自行車將遭到沒入，而擅自改裝電動自行車亦處最高新台幣5400元罰鍰，移民署陸續也會偕同專勤隊到各漁港等地方宣導；此外也提醒移工朋友，千萬不要酒後騎乘電動自行車或機車，以免因觸犯公共危險罪而影響日後在台工作、生活等權益。

移民署宜蘭站表示，透過此次宣導活動，期盼讓在台外（陸）籍人士能夠明瞭跟蹤騷擾防制法以及交通安全新規定的重要性，新住民及移工朋友們，可利用臉書或網路社群等方式將跟蹤騷擾防制法及電動自行車的新規定傳遞給同鄉朋友。