高雄今天天氣晴朗，但三民區上午卻突然有棵樹木倒塌，砸傷1名婦人，且波及周邊車輛。工務局表示，樹木是在私有地上，正協助排除、恢復交通順暢，後續將由樹木所有人善後。

三民區鼎金後路36巷50弄內一棵樹木，今天上午9時35分突然倒塌，66歲婦人正好在一旁停機車，突遭倒塌的樹木砸傷，所幸無外傷，意識清楚。現場另有1輛汽車和1輛機車遭波及受損。

三民第二分局獲報後封鎖現場，並通報高雄市政府工務局養工處處置。養工處接受中央社記者訪問表示，經查樹木位在私有地上，屬於私有，養工處人員機具已到現場，正在協助排除恢復交通順暢，後續則由樹木所有人負責善後。

養工處已清除下方樹枝，由於樹木也壓到一旁路燈電線，台電人員緊急到場處置後，再進行後續清除倒木作業。警方呼籲，民眾若發現路面有枯木、落石或其它障礙物，可立即通知主管機關或打110通知警方處理。（編輯：郭諭儒）1110720