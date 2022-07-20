有些人是情場高手，才剛結束上一段戀情就又馬上開始下一段，但有些人卻很不擅長戀愛，不懂得表達內心，最後落得孤單到老的結果。《搜狐網》命理專欄分享，摩羯座、金牛座、處女座和雙子座最容易變成萬年單身狗，常常出了社會以後仍是「母胎單身」，戀愛經驗幾乎為零。

1、摩羯座

摩羯座是標準的工作狂，總是把事業擺在第一位，根本沒有多餘的心思去想感情的事情，而且他的經驗也寥寥無幾，基本上沒體驗過談戀愛的感覺，自然不會想去擁有，身邊還都是跟他一樣的工作狂，再加上每天都埋頭在工作中，很少有機會能夠認識異性，所以脫單的機會可以說是微乎其微。

2、金牛座

金牛座個性老實，在感情方面一竅不通，不懂得表達自己的內心，明明和朋友相處都很自然、融洽，但面對喜歡的人卻變得非常木訥，不敢主動追求表白，這就是他一直單身的原因，如果有喜歡金牛座的人最好要主動出擊，他除了木訥了一點，其實是個非常不錯的另一半。

3、處女座

處女座個性比較挑剔，越在意的人就會越嚴格，身邊的朋友都是經過「精挑細選」出來的，對於另一半的要求自然會更高，如果有一項條件沒有達到，就算再喜歡，他們也不會想和對方在一起，絕對不會有「被愛情沖昏頭」的情況發生，這樣的高標準打擊許多異性的信心。

4、雙子座

雙子座不喜歡被男女情感束縛，他們愛玩且渴望自由，如果不是遇到非常喜歡的人，他們絕對不會確定彼此的關係，身邊的人和他們相處久了，也十分熟悉他們這樣的個性，就會放棄原本已經萌芽的好感，等到雙子座想真心談戀愛的時候，大家都會認為他們還想玩，並不是真心想定下來。