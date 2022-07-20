孫燕姿推出新作〈擒光〉將生活的感悟融入歌曲。（MAKE ／ MUSIC提供）

孫燕姿新作〈擒光〉數位單曲、MV全面上線。（MAKE ／ MUSIC提供）

「華語天后」孫燕姿相隔7個月再度推出新作〈擒光〉，她近來忙著投入歌曲創作與MV拍攝，將生活的感悟融入其中，歌曲的旋律由孫燕姿親自編寫，並邀請到金牌製作人Kenn C與金牌詞人易家揚老師，共同完成這首音樂新作，也是為《英雄聯盟手游》傾情獻唱的推廣曲。

〈擒光〉的創作圍繞著「光」的意向，而「光」一直以來都是孫燕姿作品的靈感來源。從剛出道時的〈綠光〉，到後來的〈逆光〉，再到如今的〈擒光〉，時間的沉澱，讓光芒更耀眼，追逐著光仿佛追逐著夢想和希望，沐浴著光就會得到溫暖和力量。

而〈擒光〉的背後也傳遞著歌曲的理念價值：人生是一個動態前進的過程，難免遇見困難挫折，由此而來的未知恐懼也許像迷霧一樣，籠罩過每一個人，但前面總有一道光亮在等待，要勇敢去追尋自己生命中那獨一無二的光芒，把希望化為利箭，將勇氣聚成護盾，攜手並肩，奮力前進。

孫燕姿推出新作〈擒光〉將生活的感悟融入歌曲。（MAKE ／ MUSIC提供）