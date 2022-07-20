民進黨新北市長參選人林佳龍，繼第一波發言人新北市議員何博文、李坤城就位後，昨（19）日在臉書宣布立委賴品妤、曾任民進黨中央黨部發言人的律師李晏榕，也將一同加入新北發言戰隊，他喊話要共同推動這座城市大步前進、翻新、展現新志氣！

林佳龍在臉書談到，賴品妤是新北市第十二選區立委，在立院的問政表現有目共睹，他過去擔任交通部長任內，兩人共同關心了許多新北市交通與觀光議題，相信30歲的賴品妤，不只能為年輕人關心的議題發聲，更能協助團隊掌握青年事務，注入在地年輕活力。

擁有台灣法國雙律師執照的李晏榕，曾任民進黨中央黨部發言人，林佳龍談到，她的外公是新莊迴龍人，對於新北更是相當熟悉，這次邀請李一同加入發言陣營，除了倚重她的專業與溫暖，更希望透過以往其關注人權、性別、弱勢權益的經驗與專業見解，讓新北戰隊戰力更加強大。

最後，林佳龍寫下，讓會做事的人才、有魄力的團隊，共同推動這座城市大步前進、翻新、展現新志氣！