九合一選舉漸熱，民眾黨桃園市長參選人賴香伶今正式入籍楊梅區，她表示，南北桃園一直存在發展不均衡問題，決定用翻轉南北的思維落腳楊梅。另對於桃園市長鄭文燦與民進黨桃園市長參選人林智堅因逐桌敬酒被裁罰，賴直言「做了不好的示範」，肯定衛生局依法行政。

賴香伶今早赴楊梅戶政事務所辦理遷籍，她指出，投入選舉後看見南北桃園，長期以來有重北輕南現象，她身為客家人，對有許多客家鄉親在的南桃園有特別情感，故決定用翻轉南北思維，落戶在楊梅。

賴香伶也提到，鄭文燦這8年確實在各區投入資源，但城鄉差距仍存在，許多楊梅鄉親給她各種建議，包括農業、長輩照顧等方面，提醒她要多關注，今正式成為楊梅人後，希望能和南桃園的鄉親一起打拚，爭取大家支持。

針對鄭文燦與林智堅因敬酒被衛生局裁罰，賴香伶質疑，他們自己應最了解防疫規定「怎還會違反？」這次帶頭做了不好的示範，希望他們以後別再犯，她也對衛生局依法開罰表示肯定。