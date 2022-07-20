宜蘭縣政府水資處長李岳儒（後排中）獲縣府模範公務員，縣府推薦李岳儒參加全國模範公務員、傑出人員貢獻獎選拔。（李忠一攝）

今天宜蘭縣政府舉辦模範公務人員及績優人員頒獎典禮，縣長林姿妙因確診無法到場，但她透過視訊說「祝福心意不減。」（李忠一攝）

宜蘭縣政府今天（20日）舉行模範公務人員及績優人員頒獎典禮，水利資源處長李岳儒等6人獲模範公務員，新聞科長邱承君等19人獲績優人員，縣府推薦李岳儒參加全國模範公務員、傑出人員貢獻獎選拔，他以「用民意代表心情當公務員」、「以政務官的思維做事務官」為座右銘，用寬廣的視野協助推動縣政。

這場頒獎典禮因縣長林姿妙確診，並未出席頒獎典禮，由副縣長林建榮代為頒獎，但林姿妙透過視訊感謝縣府同仁的努力與付出，儘管無法親自到場，但她強調「祝福的心意不減。」

25名獲選模範公務員、績優人員，都是縣府各單位、所屬機關及鄉鎮市公所遴選推薦，經縣府考績委員會評選後脫穎而出。

李岳儒從2001年擔任公務員，分發到台北縣政府擔任技士，2009年商調回宜蘭，歷任觀光行銷科長、新聞科長、工旅處副處長、縣府祕書、工旅處長等職，2019年7月15日擔任水資處長至今。

他表示，他任水資處長滿3年，期間水資處的工程拿到4座公共工程委員會金質獎、2座水利署水環境大賞，以及財政部促參金擘獎。他會將非工程的思維帶到工程中，如水環境大賞，他著重工程與人文、生態環境的結合，但能獲得肯定是歸功縣府同仁的努力。

李岳儒形容，水資處所負責的汙水下水道工程「是一個無聲的工程。」因為很多人不會注意到，但對一座城市來說汙水下水道工程卻無比重要，也可以說，汙水下水道工程是一座城市是否進步的指標。

李岳儒說，他擔任公務員服膺老長官書中提到的「用民意代表心情當公務員」、「以政務官的思維做事務官」。他解釋，民意代表是為人民服務，要多用人民的角度去想，身為事務官也要用政務官寬廣與長遠的視野推動縣政。