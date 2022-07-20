搶攻暑假聚餐商機，王品集團5大火鍋品牌聯合推出瘋美食APP饕客任務，即日起至8／31，到「聚北海道鍋物」、「青花驕」、「和牛涮」、「尬鍋台式潮鍋」、「嚮辣和牛麻辣鍋」內用、外帶，單筆消費滿1000元，完成2個品牌，立刻就送「瘋點數」200點、任3品牌贈送300點、任4品牌贈送400點、吃過5個品牌，就送「瘋點數」500點，每1點都可以折抵1元，吃得越多賺得越多，還有機會抽百元折價券。

王品集團共有7個鍋物品牌、上百家門店，最能滿足消費者各種聚餐需求。這次瘋美食APP饕客任務集合5大品牌、37家門店，包括全台獨創青紅鴦雙鍋-精品麻辣鍋「青花驕」、網路口碑之星票選第一名的「聚北海道鍋物」、和牛火鍋吃到飽領導品牌-「和牛涮」、台式雞湯火鍋-「尬鍋」、及「嚮辣和牛麻辣鍋」。

5大品牌有200款鍋物，包含個人鍋物套餐、鴛鴦麻辣鍋、還有和牛吃到飽、蔬食飲料；冰淇淋、甜品自助吧。從中餐、下午茶、晚餐到宵夜，任何時段想聚餐，都可以到王品集團開鍋歡聚，參加瘋美食APP饕客任務，還能讓吃鍋更優惠。

暑假就是要吹冷氣吃火鍋，歡慶嚮辣台北捷運西門店新開幕，7／31前憑LINE優待券來西門店消費享4人8折優惠，推薦3位好友再抽「海陸頂級嚮套餐全桌免費券」。嚮辣和牛麻辣鍋主打6種玩味和牛、頂級海鮮無限量供應，夏日快來嚮辣心之所嚮，想辣就辣，感受無所限制的暢辣暢吃暢飲暢聊體驗。

迎合夏日味蕾，聚北海道鍋物8／1將推出消費者期待許久的新日式湯頭，特別推薦「關東風壽喜燒湯」，以大蔥與洋蔥於鍋中拌炒，再加入主廚特調關東風味壽喜燒醬汁於鍋中熬煮入味，另附上大蔥、牛蒡、炙燒豆腐等專屬菜盤添加風味，搭配新鮮肉片涮煮，更讓食材香醇甘甜爽口。「仙台風辛味噌湯」，主廚特製辛味噌醬熬煮，入口微辣，加入另附的辛味噌泥使湯頭風味更加濃郁，與肉類和專屬菜盤熬煮、口感更豐富有層次。還有多種香料與昆布湯調製而成「激辛麻辣湯」，辣中帶麻、溫潤順口，加入麻辣熊與特調辣料一同熬煮，更添香氣與趣味。