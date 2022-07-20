「台北前行、台灣共好、市長當選、議員紅不讓！」民進黨台北市長參選人陳時中20日首場陸戰前往萬華龍山寺參拜，隨後趕赴北市議會拜會民進黨團，眾人口號喊得震天嘎響，陳時中致詞時強調，市長參選人有充分準備後，要與大家充分溝通，不要自以為會做事就不溝通，還說自己對於進軍北市府「非常有信心」。

這是陳時中宣布參選後首次前往北市議會拜會，民進黨北市黨部主委張茂楠、民進黨團總召江志銘、副召周威佑及幹事長簡書培等人都到場相挺，他致詞時提到，今天向大家拜會，就是準備進軍台北市政府，希望各位議員對他有信心，一同作戰，也強調自己在行政院長訓練下，「我們是有政府、會做事。」

媒體詢問，這次選戰是否要打「團體戰」，陳時中說，這次選舉最重要的就是團結合作，市長候選人若有充分準備就要與大家充分溝通，不是自以為會做事情就不用溝通，需要跟議會好好聯繫，並提出 一些願景及施政計畫會提出來。

陳時中說，但要把事情做對做好，就要靠議員們的監督，議員們也都看到基層的需要，把經驗整合才會做對事，未來的台北市服務團隊是「會做事、做對事」。

至於是否對進軍北市府有信心，陳再次強調「我們是非常有信心」，如果連自己都沒信心，又怎樣能帶來信心，還說團隊是一個箭頭，把信心帶給市民，市民把票委託給會做事、做對事的團隊，他會提供最好的服務，不會辜負市民的期待，有百分之百的決心。