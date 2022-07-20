婁峻碩與李沐在MV中飾演甜蜜情侶。（想不到音樂工作室提供）

婁峻碩(右)為新歌〈Playlist〉染了一頭特別的「寶寶藍」髮色。（想不到音樂工作室提供）

婁峻碩與李沐在MV中飾演甜蜜情侶。（想不到音樂工作室提供）

婁峻碩新歌〈Playlist〉請來金鐘獎怪物新人李沐客串MV，兩人之前因為合拍電影《我吃了那男孩一整年的早餐》而結緣，婁峻碩非常欣賞李沐的演技，「她演技超強，每次對戲時或上表演課時，總是很快能進入角色又把我帶進情緒，超級欣賞她！」兩人有個共同點就是「工作狂」，婁峻碩笑說：「我們每次見面時都覺得對方看起來很累，最常跟彼此講的一句話就是『辛苦了朋友，要記得休息哦！』」

而同樣對婁峻碩音樂才華非常欣賞的李沐提到自己聽到新歌〈Playlist〉就愛不釋手更放進歌單中，她表示：「這首歌聽起來很輕鬆卻很悲傷，想要裝著雲淡風輕，但沒辦法。很喜歡這樣的氛圍。」值得一提的是，原定拍攝當天要去花蓮玩的李沐特別把行程挪開，她俏皮地對婁峻碩說：「我會把帳單寄到你公司跟你請款的！」

新歌敘述失戀後不斷陷入過去甜蜜回憶的男主角想藉由寫出一首前女友會喜歡的情歌來喚回對方的回應，導演特別安排兩人飾演一對甜蜜情侶，在海邊嬉戲、奔跑甚至十指緊扣漫步依偎，兩人還把感情戲「延伸」到床上，配合劇本拍了一幕在床上「抱抱」的感情戲，而這也是婁峻碩首次拍攝「床戲」，把自己的「第一次」獻給李沐的婁峻碩笑說：「拍攝當下非常自然，而且李沐超會帶戲，很快進入狀況，而且完全沒有尷尬或笑場NG！」儘管後來自己的「床戲」處男秀只有短短兩秒鐘，但讓彼此的歌迷對於兩人合作驚艷不已！

有趣的是，在被問到自己的「室友」焦凡凡對於MV中與李沐大拍親密戲有什麼看法？婁峻碩笑說：「其實對於工作需要而與異性拍攝親密戲這部分，室友一直都很支持及尊重，而且都很信任對方，而且這次還有跟室友一起討論到女主角在MV中如何演出呈現，她稱讚李沐為MV增添更多美感跟質感，都覺得她是女主角不二人選！」

婁峻碩7／19發行全新數位單曲〈Playlist〉，近一年未發表音樂新作品的他藉由創作宣告回歸歌手身分之餘，更想透過歌曲向歌迷傳達思念之情；他坦言：「其實是因為我已經有快一年沒有發新歌，不知道我的歌還在不在大家的播放清單裡？！」事實上過去幾個月暫時切換跑到專心在戲劇圈發展的婁峻碩發現沒發新歌的這幾個月空窗期中，自己的IG、FB有稍稍「掉粉」的現象，起初有點擔心的他在轉換心情後也釋懷，更勉勵自己「無論音樂或戲劇，只要每次繳出新的作品，就會新的認識我，留下來繼續支持我的粉絲我很感恩。而且最近又開始接表演，有新作品，粉絲又開始成長，已經不會太在意。」