民進黨台北市長參選人陳時中今（20）日上午前往萬華龍山寺參拜祈福，為過去的「疫情破口說」道歉，但仍遭現場民眾怒吼抗議。國民黨台北市議員徐巧芯指出，陳道歉的同時，又冷眼看著抗議民眾被拖走，「根本雙面人！」

徐巧芯在臉書表示，疫情期間衛福部說破口是萬華而非3+11，當時陳時中身為指揮官與衛福部長，沒有幫萬華人說一句話，如今還好意思大動作到龍山寺參拜，根本只是想幫自己洗白。

對於陳時中說，若有任何人因其當初言詞不精確而受傷害，自己要表達歉意，徐巧芯認為，他並沒說清楚是哪方面不精確，「是在立院造謠BNT是中國製造？還是衛福部石崇良說萬華是破口？還是說3+11我已經負責了卻什麼都沒做？還是在記者會媒體發問時叫大家『不要再問』、『居心叵測』？沒有人知道他到底在為什麼事情道歉，因為他自己沒有說出來。」

此外，徐巧芯提及，當民眾在現場抗議時被人拉出場，陳時中卻冷眼看著、一動也不動，就好像一尊大佛一樣，「這就是他對萬華人的『誠意』？」「這種沒有誠意的道歉，不過就是演戲，誰會相信？」