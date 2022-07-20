2020年4月10日台鐵3198次電聯車行經高雄市屏山巷時，撞上卡在平交道的貨運半聯結車，造成6人受傷，國家運輸安全調查委員會認定為重大事故介入調查，發現貨運業者從未辦理行車安全教育訓練，也未如實填寫每月的自主檢查表。交通部路政司今公告修法，將賦予監理單位開罰的權力，未來可對不照實填寫自主檢查表的貨運業者，開出9000至9萬元罰單。

運安會調查，當天半聯結車駛入屏山巷平交道時，因列車即將通過，平交道自動警報機隨即響起，駕駛選擇往前通過平交道，因時機過晚在軌道上進退不得。駕駛下車時，並未按壓平交道旁的手控緊急告警按鈕，列車無法得到警告，直到148公尺前，司機員才透過目視緊急剎車，列車撞上半聯結車，造成6人受傷。

運安會調查後發現，事故聯結車所屬的大陸環保汽車貨運行的安全防衛宣導教材中，有鐵路平交道上之車輛拋錨或無法移動時，沒有按壓手控緊急告警按鈕之緊急應變作為內容。調閱公路總局對該公司的安全考核紀錄，發現該公司未曾辦理行車安全教育訓練。

另外，公路總局因大陸環保汽車貨運行所屬其他駕駛酒駕案，而啟動對公司實地安全考核後，發現公司未依「汽車貨運業汽車路線貨運業汽車貨櫃貨運業安全考核作業要點規定」每月填寫自主檢查表。

交通部路政司表示，事故調查中發現，有些貨運業者常不配合主管機關的稽核檢查，運安會建議主管機關最好能在相關法規中賦予公權力去處罰。目前公路總局的查核機制中，重點擺在針對駕駛人管理、營運管理、車輛管理、事故管理等項目。

路政司說，新法修正實施後，業者必須依照自主檢查表去檢查，監理機關將定期去查，業者必須把資料拿出來，檢查不實可開罰9000至9萬元，修法預告期60天，預計年底前可上路。