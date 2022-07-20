國民黨台北市長參選人蔣萬安上午批評，目前台灣死亡8000多人，重症也是8000多人，這都是前指揮官留下的爛攤子；其中台北市過去一直勢疫情重災區，造成台北市成重災區的指揮官已成為候選人，請中央不要讓台北市再陷入二次危機。

蔣萬安表示，從疫情開始，在野陣營就主張立即採購採購疫苗、快篩與抗病毒藥物，還建議以篩代隔、快篩陽即確診，但中央反映牛步，造成民眾染疫與死亡後，政府除粉飾太平，絲毫沒有對策。

蔣萬安說，後續可能還有BA.4與BA.5、流感病毒肆虐台灣情形，二次染疫將對民眾身體健康更將造成非常大的傷害，政府面對接下來不能輕忽與重蹈覆轍，必須確保市民的健康，台灣也不能再有高致死率。

國民黨副秘書長李彥秀也表示，台北市是全國首善之都，這次疫情下醫療系統受到嚴格考驗，但防疫指揮官這段時間卻是唱歌、出書、拍時尚雜誌、推銷農產品，讓台灣卻缺口罩、疫苗、缺藥、缺快篩。

李彥又批評，政府在疫情期間時間自滿、缺乏準備造成430萬人染疫，8千多人死亡，這樣的指揮官應該要下台，但現在拍拍屁股說有更重要任務要走，對8000多條人命而言情何以堪。

蔣萬安主張，面對後疫情時代，科技與醫療整合勢不可擋，必須加速布建醫療科技的同時，也不能忽視相關弱勢照顧，科技始終來自於人性，希望未來醫療能以病患需求為出發點，結合人工智慧運用，加快速將台北市打造更友善就醫環境。

蔣萬安表示，未來希望鼓勵醫療院所、照顧機構與高齡者家庭要運用智慧科技，透過資訊與影像傳遞，協助進行生理監測、健康管理與照護服務，透過AI掌握患者身體狀況，讓醫護人員遠端就能掌握，疫情期間降低接處風險與人力負擔。

蔣萬安說，建立智慧預警系統判讀長者身體健康風險，減低突發狀況發生，讓醫護人員時間精力用在照顧患者身上。

李彥秀表示，台北市有10個醫學中心，12區健康市民服務中心，是AI健康城市最重要後盾。