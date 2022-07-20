國民黨高雄市長參選人柯志恩昨在臉書提及，「從台北看高雄、何錯之有？」大綠小綠今（20）日大打口水戰，痛批她是「天龍國觀點」，要求公開道歉，甚至酸乾脆去選台北市長。對此，柯志恩直說，要讀懂她整段文字，別斷章取義。

柯志恩昨在臉書表示，自己居隔期間關心高雄市政，卻被好事之徒批評是「從台北看高雄」；綠色長期執政給高雄人什麼生活品質？就算「從台北看高雄」，何錯之有？

柯志恩強調，真愛高雄，不僅要從台北、台中和新北市看高雄、從全國、甚至從世界的海洋城市看高雄，為什麼高雄的城市競爭力不進反退？人口一直流失、生活品質沒有提升，這才是真正愛高雄的人所應關切、在乎的。

不料，此話一出引來綠營圍剿。民進黨高市議員林智鴻直批，柯志恩踩到高雄人的紅線，選高雄市長還用天龍國觀點戰南北，令人嘆為觀止，要當母雞的柯志恩到底要害死多少國民黨的議員小雞們？

民進黨高市議員參選人黃偵琳痛批，柯志恩不從居住高雄的鄉親角度看怎麼經營城市，還嘴硬從台北看高雄沒什麼不對，不如回去台北找蔣萬安商量一下、去選台北市長。

基進議員參選人李雨蓁怒指，每個城市的發展脈絡與需求都不一樣，不只是「從台北看高雄」是錯的，用台北視角看任何一個地方都是一種傲慢，難道國民黨侯友宜、盧秀燕也都用台北視角看新北和台中？柯志恩應該立刻為自己的傲慢道歉。

柯志恩今無奈說，「為了這些斷章取義，每次去做回應的話，就像陷在泥沼中了」，但她強調，要看懂她整段文字，不只是從台北，還要從台中和新北、全國和國際的觀點看高雄。

柯陣營發言人陳麗娜也回批，綠營不該刻意斷章取義，這絕對不像高雄人海納百川的胸襟；柯以前主持過「世界真奇妙」，期待用宏觀的視野來看事物，讓高雄走出不一樣境界。

國民黨高市左楠議員參選人白喬茵認為，綠營不用趁機戰南北，全台都是一家人，林智堅都可以新竹經驗轉戰桃園，柯志恩為何不能借鑒台北經驗來建設高雄？再者，如果氣爆、城中城大火發生在台北，後續市政監督和責任釐清會草草了事嗎？所以從台北眼中監督高雄市政，絕對好過從民進黨眼中看高雄。