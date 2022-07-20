楊德昌（中）執導《獨立時代》，經過28年依然前衛不落俗套。（國家影視聽中心提供）

第79屆威尼斯影展19日公佈入選片單，名導楊德昌生前的作品《獨立時代》順利入選「威尼斯經典」單元。電影經楊德昌導孀彭鎧立女士授權後，由國家電影及視聽文化中心（國家影視聽中心）自主完成4K數位修復，修復版將於威尼斯影展期間舉辦世界首映，是國家影視聽中心繼2016年的《山中傳奇》修復版後，再有修復影片入選歐洲3大影展。

1994年上映的《獨立時代》為楊德昌的「新台北三部曲」首部作品，獲第31屆金馬獎最佳劇情片等12項提名，榮獲最佳原著劇本、男配角、女配角3項大獎，也是楊德昌首度入選坎城影展正式競賽的生涯代表作。電影集結臺灣電影90年代一票優秀演員，當年不僅讓王柏森、金燕玲雙雙擒下金馬獎最佳配角獎，出演本片的陳以文、陳湘琪日後也都榮膺金馬影帝、影后，足見楊導當年精準的選角眼光。

儘管如此，本片在1994年上映後匆匆落幕，許多影迷一直無緣在大銀幕親炙本片。事隔28年，在國家影視聽中心與彭鎧立女士的聯手推動下，《獨立時代》由國家影視聽中心完成自主數位修復，今年適逢楊德昌導演逝世15週年，4K修復版在威尼斯首映別具意義。

本片借鑒諷刺漫畫手法，創造出充滿生命力的台北浮世繪，呈現一群都會男女三天兩夜的生活切片，儘管人物關係錯綜複雜，楊德昌卻能有條不紊展現出他們的愛恨情仇，從精彩場面調度、連珠炮台詞、戲劇性轉折，在在顯示其匠心獨具。

本片英文片名「儒者的困惑」指向導演對台北步入全球化與後現代的文化亂象與道德觀失序，所發出的質疑和省思，除此之外，《獨立時代》章回式結構的無聲字卡，也創造帶有自嘲意味的內省視角，從今日看來，依然前衛不落俗套。