依據統計，今年1至6月高雄市的死傷事故中，碰撞型態為「側撞」占整體死傷事故約3成多。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

路口轉彎車與直行車碰撞事故時有所聞，經高雄市警察局統計，今年1至6月高雄市的死傷事故中，碰撞型態為「側撞」共有6123件，一共造成23死、8644傷，占整體死傷事故約3成多，可見轉向時是發生事故的高風險時機。高雄警方用「關好門」比喻，才不會讓行駛於右後方的直行車輛以為有「門」可以走。

行車紀錄器拍下，小客車行經中四正路準備於路口右轉時，後方一輛機車煞不住直接撞上，機車騎士和乘客重摔在地，車上駕駛和乘客也同樣被嚇壞驚聲尖叫，相同狀況也發生在中華三路，小客車準備右轉時，後方一輛機車也是煞車不及撞上，其實類似的狀況在高雄時常上演。

經高雄市警察局統計，今年1至6月高雄市的死傷事故中，碰撞型態為「側撞」，也就是轉向車與直行車碰撞共有6123件，一共造成23死、8644傷，占整體死傷事故約3成多，顯示轉向過程是發生事故的高風險時機。

依據《道路交通安全規則》第102條第1項第4款規定，右轉彎時，應距交岔路口30公尺前顯示方向燈或手勢，換入外側車道、右轉車道或慢車道，駛至路口後再行右轉。由慢車道右轉彎時應於距交岔路口30至60公尺處，換入慢車道。同項第5款規定，左轉彎時，應距交岔路口30公尺前顯示方向燈或手勢，換入內側車道或左轉車道，行至交岔路口中心處左轉，並不得占用來車道搶先左轉。

但常有民眾不解，已經有打方向燈提醒其他車輛了，也有到內、外側車道轉彎了，為什麼還是會發生事故？高雄市警局交通大隊表示，從立法意旨及安全的角度來看，右轉彎時「換入最外側車道」、左轉彎時「換入最內側車道」，是最安全的一種轉彎方式。

然而，多車併行或前後交錯行駛於同一車道上，已成為現今使用道路的常態，如果是在如此寬的「最外側車道」右轉彎時，應先靠近路緣的車道範圍「關起來」，才不會讓行駛於右後方的直行車輛以為有「門」可以走而自右轉彎車右側繼續直行，發生事故。同樣左轉彎時，先行駛接近「最內側車道」的左緣貼近雙黃線或單黃線來左轉彎，將靠近道路中線的車道範圍「關起來」。

不過該示意圖出爐後，不少網友也質疑「台灣不是都叫人靠右騎」、「怎麼能少了路口的違停呢」、「現實路況絕對是充滿違停的汽車及載客的公車」，因此正式上路路況是否在宣導下真能真的減少傷亡數字，仍待觀察。