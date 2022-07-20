2022德國紅點設計概念獎揭曉，台灣科技大學共6件作品得獎，其中1件「新型態概念樂器」獲最佳設計獎（Best of the Best）並入圍紅點之星，另外5件Winner獎，包括「地圖之外：弱影像」、「農廢再生育苗盤」、「冷凝種豆機」、「摺紋泡泡」以及「防洪帶狀河濱公園」，充分展現學子創意。

獲設計概念獎、最佳設計獎及入圍紅點之星的「Bitboard-新型態概念樂器」，是由台科大設計系教師施皇旭指導學生陳星如設計的作品。

以自幼經驗為靈感的陳星如表示，Bitboard是為音樂創作者、DJ或街頭音樂藝術家設計的電子樂器。將樂器外觀和操作特點轉化成表面紋理，為創作者提供直覺反饋，藉由觸感體驗激發創意，希望將音樂創作的體驗提升到新的層次。

Winner獲獎作品中，「地圖之外：弱影像」是學生廖一豪、吳秉純觀察社會邊緣族群現況，透過出版圖像攝影集與立體模型呈現的NFT，擴大社會關注度，並捐贈部分所得支持公益團體。

學生鍾杰安設計「農廢再生育苗盤(CirCrop)」，利用稻殼及再生紙漿作成育苗盤，以農業廢棄物取代塑膠，產品最終可自然分解土壤中，轉化幫助作物生長。

以冷凝種豆機(Bean Guardian)獲獎的學生賴謙忱，透過網狀結構從空氣中冷凝水分並培育豆芽，達到循環永續經濟設計，改善水源不足與糧食危機的問題。

「摺紋泡泡(Wrinkle Bubble)」，則是學生翁悠閑、蔡明儒有感許多包材垃圾的浪費，將一次性EPE進行材料製程研究，誕生創新型態各異的燈飾。

考量地球正面臨極端的颱風或暴雨氣候災難，建築系學生黃鈞祐、賴翰宇、蘇千晴及蔡偉群共同設計「防洪帶狀河濱公園(The Serpentine Belt)」，U型河堤提升城市對河流暴漲的防禦能力，也獲得Winner獎。

台科大校長顏家鈺表示，今年全球參賽作品共3600件，其中288件作品Winner 38件作品為最佳設計獎，再從中選出5件最佳設計獎作品角逐最高榮譽的紅點之星。本次獲獎同學將設計理念與環境永續議題相結合，再次展現台科大創新實務設計的實力。