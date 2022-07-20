桃園市長選舉，民進黨前新竹市長林智堅與國民黨前行政院長張善政兩強對決，前國民黨副主席郝龍斌今（20日）表示，桃園不只是張與林勝負問題，也是蔡英文總統跟國民黨朱立倫保衛戰，以及桃園市長鄭文燦、副總統賴清德2024接班戰爭，藍綠都有輸不起壓力。

林智堅碩文抄襲爭議待釐清，近日傳出台大倫理審查委員難產。郝龍斌建議由副總統陳建仁出任，他對陳個人的學術良心有信心，並呼籲台大9位校長候選人展現對於台大校譽跟學術良心、學術倫理的捍衛。

郝龍斌說，林智堅「寫論文會作弊，做事就會舞弊，做政治人物就會政治詐欺」，而張善政是學術界出身，曾任負責學術倫理的國科會主委，更應全力捍衛學術倫理與誠信。

至於新北市長選舉，郝龍斌說，民進黨市長參選人林佳龍是因當初台中市政做不好，不敢回台中選，「林佳龍最驕傲的柳川整治、高架修建都是胡志強的政績，而胡任內BRT在林佳龍一上任竟然把它拆了」。

郝龍斌說，林佳龍參選是民進黨派系分贓、派系角力的結果，更是為了正國會派系的利益而參選。