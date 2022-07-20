機車在台灣是重要的代步工具，一名男網友表示，近日在YouTube看到兩名日本女生說，最討厭台灣男生騎機車約會，直呼「看了就覺得很難受」，他好奇問「騎機車把妹太客家嗎？」文章引發不少網友認同，「騎機車約會真的爛」，但也有部分人持反意見說，「講白了還是錢的問題」。

原PO昨（19）日於PTT八卦版指出，近日在YouTube平台看到一段影片，片中為兩名在台灣生活的日本女生，談論最不喜歡台灣男生做的事，其中一點是男生騎機車約會，原因在於騎機車戴安全帽，會導致頭髮扁塌，再加上夏天天氣炎熱，臉上的妝容易浮粉。

兩名日本女生直言，看到男生騎著機車出現，就覺得很難接受，「與其這樣，還寧可坐捷運有冷氣吹」，令原PO看了忍不住問，「這是不是代表台灣男生騎機車把妹太客家？所以日本妹才會這麼失望，有八卦嗎？」

貼文曝光，引發大批網友認同，「騎機車約會真的爛，學生就算了，出社會窮酸魯蛇，才會用機車載妹子」、「有時看到不是學生的情侶騎車約會，都覺得可悲」、「能搭車，誰想坐機車？」、「到底多低能，才會騎車載別人出去玩」、「多搭捷運，少騎機車，台北的交通會更好」、「精心打扮結果跨坐機車戴安全帽，一瞬間就毀了，誰開心」。

留言中少部分人持反意見說，「國情不同吧！在台灣約會坐公車，也會有人說沒誠意」、「我繳不起牌照稅對不起」、「講白了還是錢的問題」、「那些不想給機車載的女人不能娶，代表嬌生慣養，物質慾望強」、「日本人假鬼假怪，機車就是台灣人的代步工具，如果不能接受，交往對象不要選台灣人」。