外貿協會與SEMI共同舉辦全台最具指標性再生能源產業展覽「台灣國際智慧能源週(Energy Taiwan)」10月19日至21日將於台北南港展覽1館展出。今年展覽使用超過900個攤位，展出規模再創新高，除「太陽光電」、「風力能源」、「智慧儲能」等再生能源發電主題外，新增「台灣國際多元創能展」及「台灣國際淨零永續展」2大展覽，更創辦首屆「永續獎(Energy Taiwan Sustainability Award)」，透過永續獎的設立，鼓勵參展廠商使用永續裝潢，共同為地球盡一份心力，並結合大眾綠能教育，讓綠能新知向下扎根。

政府為因應氣候變遷所帶來的風險危害，在今年推出「台灣2050淨零排放路徑」，內容涵蓋能源、產業、生活、社會等四大轉型策略，並規劃以十二項關鍵戰略逐步落實淨零轉型的願景。台灣國際智慧能源週為切合全球產業趨勢及政府策略方向，以太陽能、風能、儲能、多元創能及淨零永續五大展及相關週邊活動，建構零碳新經濟的產業樣貌，是全臺展會中最能完整呈現淨零轉型關鍵戰略、發展進程及促成產業交流平台。

其中，今年搭配展覽所首度辦理的「永續獎(Energy Taiwan Sustainability Award)」，呼應十二項關鍵戰略中的淨零綠生活，目標鼓勵參展廠商降低會展廢棄物對環境衝擊及資源浪費，同時經由廠商於攤位上設計互動環節，增加公眾溝通，強化全民永續意識。此外，競賽將邀請產業專家由永續材質、永續設計、永續體驗及人氣投票4個面向進行評選，於展覽最後1日公佈獲獎廠商並頒獎，總獎金達新台幣30萬元，並提供多元行銷方式，強化得獎廠商於展覽期間及展後曝光效益。

2022台灣國際智慧能源週於全球各國淨零碳排願景及國內綠電、減碳技術需求推升下，規模突破新高超過900個攤位，較前屆大幅成長約29%。除太陽光電展及風力能源展吸引眾多指標大廠與國際開發商進駐，今年新增的「台灣國際多元創能展」亦吸引氫能、地熱能及小水力等新興能源業者。其中，小水力綠能產業聯盟籌組7家會員廠商，將展出小水力發電機、發電系統等相關產品，開啟水力應用的新視野。英國在台辦事處則首度攜手台灣氫能與燃料電池夥伴聯盟首度組成氫能館，創造氫能發展成長動能。

而「台灣國際淨零永續展」則有台達電(2308)、泓德能源(6873)等知名企業進駐，泓德能源以「用綠電生活、加速淨零碳的未來」為願景，旗下事業體涵蓋發電、售電與儲能領域，搭配最佳化智慧管理系統，提供綠能案場開發、維運管理到售電的一站式服務，成為淨零碳排方案供應商。台達電多年秉持「環保、節能、愛地球」經營使命，整合太陽能/風能、儲能、電動車充電與能源物聯網產品與技術，從能源、環境及科技角度著力，打造可實現創能、儲能、控能與節能的能源基礎設施解決方案，加速淨零排放與能源轉型。同時，更有德國、英國、比利時、丹麥、瑞典及芬蘭等國籌組國家館參與展出，呈現出更多元且完整的再生能源產業供應鏈樣貌。