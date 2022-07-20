內政部警政署統計資料。(陳以信提供)

國民黨立法委員陳以信昨（19）日表示，台南市長黃偉哲稱台南市治安滿意度調查，在全國各縣市名列前茅，但他過於自滿，這顯示台南市民對市長很寬容，事實上台南長期警力不足，最新全國犯罪率台南是六都最高。

陳以信呼籲黃偉哲增加警政預算，大幅提高台南警民比，才能解決台南治安問題確保市民生命財產安全。他並提出內政部警政署最新統計，今年1到5月的全般刑案犯罪率，台南市為每10萬人594件，是六都最高，而台南的犯罪人口率為每10萬人684人，也是六都最高，「台南治安明明是六都最差，黃偉哲為何還能沾沾自喜？」

陳以信表示，台南治安不好不能怪罪警察，而是警力嚴重不足問題。他指出，根據去年警政統計，台南市每10萬人口只有配置233位警察，遠輸高雄市266位與嘉義縣的274位警察，數據說明台南警力在南台灣相對薄弱，容易產生治安漏洞進而變成犯罪天堂。

陳以信強調，台南市府斥資4500萬購置44輛警用汽車與180輛機車，此舉雖然值得肯定，但購置設備遠遠不夠，他呼籲黃偉哲拿出魄力，大幅增加警政預算，才能徹底解決台南治安問題，確保台南市民生命財產安全。