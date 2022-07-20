熱浪來襲，英國昨（19）日飆出當地史上最高的攝氏40.3度高溫，全英國各地多處建築、曠野、森林起火，讓消防隊員疲於奔命，最驚人的是東倫敦的一個村落整排房舍起火、燒毀，在現場灌救的消防員感嘆「絕對地獄」。另外警方也表示，火災並不全是野火造成，發現當中有人蓄意縱火，警告縱火犯將會面臨很長的刑期。
綜合英國廣播公司（BBC）、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，英國東部東密德蘭（East Midlands）地區的林肯郡（Lincolnshire）村莊康寧斯比（Coningsby）昨日飆出全英史上最高的攝氏40.3度，刷新2019年的38.7度紀錄，倫敦希斯羅機場（Heathrow Airport）也在正午時刻測到40.2度高溫，從中部到南部也陸續測到39、40度高溫。
英國飆出史上最高溫的這天，全國各地也出現多起火警，消防局電話接到手軟，約有1600通求救電話，居民則急著逃離即將被烈火吞噬的房子。
其中最慘烈的火警事件發生在東倫敦的溫寧頓村（Wennington），火苗先是從一戶人家的草皮竄出，在熱風助燃下，火勢迅速擴散至鄰近房舍，至今至少有8棟房舍被完全燒毀。
畫面顯示，溫寧頓成排房舍陷入火海，部分房舍被燒到看不見屋頂、只剩外牆，也有房子被燒到看不出原型，只剩下一地焦黑廢墟，一名灌救的消防隊員被記者問到現場狀況時驚呼：「絕對地獄。」
當地居民史塔克（Tim Stark）無奈表示自己的房子已經付之一炬，隔壁鄰居、以及旁邊3到4棟房子也都淪為廢墟，他預估約15至20棟房子可能都無法居住了。
另外《每日郵報》指出，周二飆出史上最高溫當天，英國全國各地出現的火警可能並不全然是高溫引發，大曼徹斯特警察局（Greater Manchester Police）表示，當地沼地發生的4起火災可能是人為蓄意縱火，警告這類縱火案一旦定罪，刑期將會很長。
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