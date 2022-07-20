英國19日飆出史上最高的40.3度，當天野火吞噬東倫敦的溫寧頓村（Wennington）多棟建築。

熱浪來襲，英國昨（19）日飆出當地史上最高的攝氏40.3度高溫，全英國各地多處建築、曠野、森林起火，讓消防隊員疲於奔命，最驚人的是東倫敦的一個村落整排房舍起火、燒毀，在現場灌救的消防員感嘆「絕對地獄」。另外警方也表示，火災並不全是野火造成，發現當中有人蓄意縱火，警告縱火犯將會面臨很長的刑期。

綜合英國廣播公司（BBC）、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，英國東部東密德蘭（East Midlands）地區的林肯郡（Lincolnshire）村莊康寧斯比（Coningsby）昨日飆出全英史上最高的攝氏40.3度，刷新2019年的38.7度紀錄，倫敦希斯羅機場（Heathrow Airport）也在正午時刻測到40.2度高溫，從中部到南部也陸續測到39、40度高溫。

🔴Wennington fire: A street has gone up in flames as a 40C heatwave scorches Britain



🔓This article is currently free to read #Thread 👇https://t.co/zeHgtYS74T pic.twitter.com/lk3lMk2HBh — The Telegraph (@Telegraph) July 19, 2022

英國飆出史上最高溫的這天，全國各地也出現多起火警，消防局電話接到手軟，約有1600通求救電話，居民則急著逃離即將被烈火吞噬的房子。

"It was as if night fell as we drove towards the village."



Sky's @laurabundock reports from Wennington, Greater London where 15 fire engines are fighting a large blaze.https://t.co/NvxWFA7hul



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/W1QetqxrVe — Sky News (@SkyNews) July 19, 2022

其中最慘烈的火警事件發生在東倫敦的溫寧頓村（Wennington），火苗先是從一戶人家的草皮竄出，在熱風助燃下，火勢迅速擴散至鄰近房舍，至今至少有8棟房舍被完全燒毀。

Blazes can be seen across east and north London from Sky News' helicopter.



Places like Wennington and Dagenham have lost multiple houses to the fire.



Live updates on the UK heatwave: https://t.co/NvxWFA7hul pic.twitter.com/oq1iFV6UQ6 — Sky News (@SkyNews) July 19, 2022

畫面顯示，溫寧頓成排房舍陷入火海，部分房舍被燒到看不見屋頂、只剩外牆，也有房子被燒到看不出原型，只剩下一地焦黑廢墟，一名灌救的消防隊員被記者問到現場狀況時驚呼：「絕對地獄。」

VIDEO: Residents of Wennington, in southern England, tell of how the police kicked down doors to rescue animals as fire spread rapidly, consuming houses and cars.



The fire, which started on grassland, is being tackled by around 100 firefighters pic.twitter.com/U0SdwDi1k5 — AFP News Agency (@AFP) July 20, 2022

當地居民史塔克（Tim Stark）無奈表示自己的房子已經付之一炬，隔壁鄰居、以及旁邊3到4棟房子也都淪為廢墟，他預估約15至20棟房子可能都無法居住了。

另外《每日郵報》指出，周二飆出史上最高溫當天，英國全國各地出現的火警可能並不全然是高溫引發，大曼徹斯特警察局（Greater Manchester Police）表示，當地沼地發生的4起火災可能是人為蓄意縱火，警告這類縱火案一旦定罪，刑期將會很長。