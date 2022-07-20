2022台北羽球公開賽男單會內賽32強，世界排名第4的寶島一哥周天成，與世界排名第87的同胞呂家弘對壘，與三局大戰很有緣的周天成，再度「打好打滿」，經過61分鐘激戰，以14比21、21比13、21比18力克呂家弘，晉級16強。

儘管周天成、呂家弘在BWF賽事僅在2014年美國公開錦標賽對戰過一次，當時周天成直落二獲勝，不過國內賽2015年全團賽呂家弘直落二力退周天成，這回過招，首局呂家弘氣勢不錯，以3比0展開，並以11比4、7分領先進入技術暫停，下半局周天成追到12比16時，呂家弘又連拿4分率先出現局末點，周天成救回2分後，最後回球未過，由呂家弘21比14先下一城。

不過擅打體力戰的周天成，經過首局調整，第2局前段曾取得8比3領先，不過呂家弘同樣頑強，靠著6比0攻勢一度9比8超前，但周天成再度回敬連得10分的猛烈攻勢，以21比13扳平局數。

第3局前半局周天成曾取得7比1優勢，不過被呂家弘連得7分瞬間變成7比8落後，接下來雙方拉鋸，呂家弘先以11比9小幅領先進入技術暫停，回到場上周天成先連搶2分追平比數，再以5比1小高潮回到領先地位，最終順利獲勝，也讓小天發出開心的吼聲。

周天成奮力撲救。（杜宜諳攝）

周天成在2022台北羽球公開賽男單首輪3局大戰獲勝。（杜宜諳攝）