台灣基進黨高市議員參選人張博洋日前在臉書上酸民進黨新北市長參選人林佳龍「腦袋裝什麼？」，引發綠營支持者不滿，紛紛留言嗆罵，國民黨高市議員參選人白喬茵便捐獻1450元給張博洋，但此舉可能已經違反政治獻金法，白喬茵恐遭罰2900元，對此，張博洋表示，會依法將白喬茵的捐款繳交國庫，並酸白喬茵應該「不缺錢」。

張博洋日前發文暗酸林佳龍，雖然事後公開道歉，但仍遭基進黨解除新聞輿情部主任一職，對此，白喬茵斗內1450元給張博洋，不只幫他加油，也幫他紀念從此刻開始正式解除民進黨的側翼任務。但此舉已違反「政治獻金法」第7條，捐贈者要被罰捐贈金額2倍以下的罰鍰。

對此，張博洋20日再度對自己的失言風波道歉，他也強調，已致電向監察院詢問，法規明定候選人間不得互相捐款，所以他會把白喬茵捐贈的1450元繳交國庫，後續白喬茵若有相關罰則，她應該要為自己的行為負責，而自己惹出的失言風波讓藍、白有見縫插針的機會，他會深刻檢討。

張博洋強調，支持者的每一筆捐款都相當重要，也是大家的心意，千萬不能將捐款當成兒戲，拿來執行無聊的操作，但白喬茵在此場選舉可能「不缺錢」，所以才會把支持者的愛心拿來胡亂操作。