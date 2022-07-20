台南市政府今天發表台南400年主視覺相關應用。(曹婷婷攝)

金曲獎台語歌王謝銘祐（左）與饒舌教主「大支」（右）發表「台南400」主題曲〈慢慢變台南〉。(曹婷婷攝)

台南市政府今天於安平古堡發表台南400年主視覺及主題曲。(曹婷婷攝)

1624年台灣加入全球大航海時代行列，走過400年歷史的族群融合及榮光，台南市將於2024年盛大迎接「台南400年」，市長黃偉哲今天與荷蘭辦事處代表譚敬南在安平古堡公布融合西拉雅十字繡、熱蘭遮城的主視覺及主題曲〈慢慢變台南〉，揭開「一起台南 世界交陪」的台南400年博覽會起跑。

台南400年主視覺邀請台南出身的設計大師李明道Akibo操刀，他取材西拉雅族十字繡、熱蘭遮城，推出雙Logo版本，一款為轉化西拉雅族十字繡的「融合版」，另一款則為展望城市未來與自信的「榮光版」，強調族群融合與自由希望。今天發表的主視覺包含標誌、圖樣、標準字、標準色彩及應用製作等，包括武廟的紅、藍晒圖的藍、鳳凰花的橘及鯤鯓的砂白。

台南4家歷史悠久的餅舖舊來發、萬川號、寶來香、甘本堂也響應搶先將主視覺運用於椪餅等糕餅上，另外也有帽子、鞋子、圍裙、口罩、扇子等系列商品，展現台南4百年的人文風景。文化局指出，原則上今年首波主視覺將開放授權民間使用，希望營造整個城市一起迎接台南400年盛事到來。

台南400主題曲則邀請金曲獎台語歌王「小黑」謝銘祐、饒舌教主「大支」合作譜寫〈慢慢變台南〉，將台南牛肉湯、虱目魚粥、碗粿、百年青草茶等在地美食及市井小民生活寫入歌詞，搭上懷舊味編曲和饒舌風，呈現道地台南風味與豐厚人情味。

黃偉哲表示，上一個400年，台南參與、見證台灣崛起，下一個400年，台南將帶領台灣自信前行邁向國際。他也期盼，台南400年活動能一如400年紀念活動標語「一起台南・世界交陪」。

譚敬南致詞表示，今天站在安平古堡前，讓他有深刻感受，荷蘭在台灣留下許多足跡，直到現在，包括台南市圖書館總館、河樂廣場、新化果菜市場等建築物，都由荷蘭設計師設計之手，期待台南、荷蘭文化交流能夠更緊密。

文化局長葉澤山指出，台南400年博覽會明年將展開，規畫有8大主題活動，率先由研討會登場，動態活動包括結合國際蘭展、農博、爭取中的台灣燈會及國慶煙火等。

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