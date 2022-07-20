民眾黨在11月的九合一選舉推出原住民族議員參選人，於今（20）日召開族群共榮，與民共好－原住民族參選人政見記者會，喊話針對當前原住民面臨的文化、語言危機，提出相關政策。與會的黨主席柯文哲表示，民眾黨一直長期關注原住民族，願意共創一個「共榮、自治、與共享」的公平對話平台，並盼望原住民族人的心聲，能成為民眾黨建構符合族人期待的未來原民政策白皮書。

柯文哲表示，原住民目前統計今年6月有58萬人，分為16族，原住民本來是這塊土地的主人，因為歷史的因素變成社會的弱勢族群，甚至是不公平對待的犧牲品。柯文哲表示，台灣民眾黨不會忘記原住民族是台灣原來的主人，我們更願意與原住民族人共創一個「共榮、自治、與共享」的公平對話平台，我們盼望原住民族人的心聲，能成為台灣民眾黨建構符合族人期待的「原住民族的參選政見，以及未來的原住民政策白皮書」。

新北市第十二選區直轄市議員參選人達佶祐．卡造表示，他的政見主力會放在原住民族社會住宅普及化、閒置空間活化、優化利用、落實原住民照護制度、強化都會區原住民族職訓及就業保障、以及文化力培力與傳承上，極力爭取新北原民的權利。

新北市第十三選區直轄市議員參選人林家豪認為，在後疫情時代，需要強化接軌時下數位應用，他主張應該建立新北原民的支援系統，以提供族人空間、設備及訓練師資，並接軌相關創業基金。

台中市第十五選區市議員參選人洪志明表示，他將增加公托原住民孩童的幼托人數、幼教補助及生活教育津貼，減少族人在經濟上的壓力，另外也爭取台中市原住民青少年學生獎學金，並擴大體育、藝文教育人才的培育。

南投仁愛鄉鄉民代表參選人林瑞祥說，隨著時代科技進步，部落產業發展停滯不前，就業機會減少，影響下一代的培育，他會深入部落各個角落，傾聽解決村民所關心的問題，致力深化老人長照服務、與孩童教育培養。