富基電通(6707)將於7月21日登錄興櫃掛牌交易，該公司主要從事儲存零組件及儲存周邊產品之代理買賣業務；近年跨足家電市場，取得全球市佔第一的家電品牌-海爾家電大型液晶顯示器、洗衣機、智慧衣櫃等家電的在台獨家代理權。富基電通去年營收達94.65億元，稅後盈餘0.88億元，EPS達2.13元，營收獲利均創新高。今年受景氣影響，上半年營收34.17億元，年減25.18%，下半年力拚成長。

富基電通自2004年成立開始，即以代理數據資料儲存相關產品作為核心業務，經營如Toshiba、Kioxia、LG、ADATA等國際知名品牌的半導體、電子零組件及電腦電子周邊設備之代理銷售，擁有專業且豐富的市場訊息與經驗，經過多年的耕耘，業務量逐年增長，目前已擴展至伺服器、行動運算、商用/家用平面顯示器、數位多媒體、智慧家電、數位電子看板、工廠自動化控制產品等全系列產品。

富基電通係為國內儲存裝置代理產品領域最完整代理商之一，目前代理的產品計有NAND Flash控制晶片、各式快閃記憶體（Flash Memory）、SSD固態硬碟、HDD傳統硬碟、動態隨機存取記憶體等各類資料存儲產品，可提供客戶一次購足的方便性。富基電通以對代理產品的專精及貼近客戶的服務為經營策略，透過完善的專業技術諮詢，協助客戶解決系統整合過程中的各式難題，並提供經銷商與消費者最佳產品建議與即時的專業服務。除前述代理銷售外，富基電通亦跨足標案專案市場，憑藉十餘年豐富的經驗及專業相關知識，成為得標廠商在儲存裝置領域最佳協力夥伴。

另外富基電通亦持續開拓家電市場，結合IT產業通路銷售所累積的經驗，積極佈局智慧家庭市場商機。富基電通已取得全球市佔第一家電品牌海爾家電之大型液晶顯示器、洗衣機、智慧衣櫃等家電獨家代理權，期能在國內智能家電市場中取得一定的地位。

富基電通亦持續投入內部資源之整合，積極驅動數位轉型產生正向影響，善用數位技術以優化內部管理系統和創造新的業務服務價值，透過導入「AVM 作業價值管理決策系統」，以提升企業的績效管理並妥善分配公司資源。

展望未來，隨著IoT（物聯網）、Big Data（大數據）、AI（人工智慧）、5G 網路應用及Edge Computing（邊緣運算）等最新技術之興起，使5G產品、雲端資料中心及邊緣資料中心的市場規模快速發展，未來商用IT在數位轉型趨勢下將快速成長，富基電通在既有企業及商業應用基礎下，將持續強化B2B業務經營深度及廣度，並預期在公家機關及各大企業皆域積極進行數位轉型的趨勢下，富基電通未來標專案市場業務亦可持續成長，再透過優化管理決策系統持續精簡成本，進而帶動收益表現及業績的持續成長。