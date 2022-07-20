新竹市嬰幼兒莫德納疫苗22日開打，為提供6個月至5歲嬰幼童足夠保護力，加開體育館施打站於7月22日、25至29日提供服務，市府也安排「河馬樂樂」現迎接小小孩，營造歡樂氣氛陪伴孩子勇敢打針。

市府為提供6個月至5歲嬰幼童足夠保護力，加開體育館施打站於7月22日、25至29日提供服務，20日起可在新竹市疫苗預約平台預約施打。

代理市長陳章賢20日也提前到場了解狀況，他說竹市大型疫苗施打站首次為嬰幼童接種，市府在1樓空間設置溫馨且友善親子的哺集乳室，並提供2個舒適隱密的空間，並配備飲水機、沙發椅、各尺寸嬰兒尿布及桌上型尿布台，媽媽和寶寶都可以安心使用。

市府衛生局表示，為減輕嬰幼童接種疫苗的恐懼，市府特別安排新竹市吉祥物「河馬樂樂」、「風收寶寶」在現場迎接小朋友，並於完成接種後，提供造型氣球，觀察區休息時還能欣賞雜耍及扯鈴表演，讓孩子都能在歡樂的氣氛中，完成疫苗接種，增強防護力。

新竹馬偕醫院小兒感染科醫師林千裕指出，接種疫苗是保護幼童最好的方式，雖然無法完全阻擋感染，但對重症約有9成左右的保護力，可減少新冠帶來的腦炎、MIS-C等威脅，鼓勵家長帶小朋友接種疫苗增加保護力。