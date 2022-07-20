仁武近年居住人口成長快速，公園的闢建對市民尤其重要，高雄市長陳其邁20日前往仁武區中山大學暨北側軍備局西營區土地綠美化工程視察，未來西營區綠美化工程，將增設休憩座椅及景觀燈具，規劃休憩步道串接中山大學校園，預計8月中旬完工後與中山大學仁武校區結合，成為40公頃大的綠地休憩空間。

高雄市長陳其邁20日由市議員江瑞鴻、張勝富、邱俊憲、吳利成及在地里長陪同，至仁武區視察中山大學暨北側軍備局西營區土地綠美化工程。

據營建署2021年資料，統計全國22個縣市當中，都市計畫區內的「已闢建公園綠地」佔比，高雄市以6.42%榮登全台最高公園綠地佔比冠軍。

陳其邁表示，對於市府工務團隊在整建過程，將大型樹木全部保留，按園區原有道路做簡單的路面鋪設，為仁武地區多添一塊綠地，他也表示肯定。

陳其邁上任以來，為增加仁武地區綠地，特別責成高市府工務團隊將仁武保五總隊旁40公頃閒置空地，盡速整理開放供市民休憩。其中24公頃為中山大學仁武校區土地，未來將設醫學院，除加強滯洪池周邊綠美化外，並規劃校園休憩步道，設置景觀座椅與停車場，改善經費約1650萬元已於今年完成。

另結合校區北側軍備局營區約16公頃規劃都市森林空間，園區步道串聯中山大學校區，新植約200棵白千層並鋪設草皮及草籽撒播休憩，改善經費約1200萬元，完成後將是仁武最大休憩運動場域。

高雄市養工處表示，北側軍備局西營區土地經與國防部軍備局協商同意後，進行移除既有雜木及拆除廢棄營舍，提高園區視覺通透性，保留修剪營區既有桃花心木及榕樹等喬木，並規劃休憩步道系統串接中山大學校園步道，增設休憩座椅及景觀照明燈具，營造通透明亮都市森林浴場，預計8月中旬開放使用，營造成為仁武地區40公頃休憩場域，提供市民休閒及運動使用。

陳其邁也提到，接下來市府將持續跟時間賽跑加速推動仁武建設，包括將在仁武運動公園新增一處特色遊戲場，高鐵橋下旁92期市地重劃區增設一處寵物公園，治水部分也會加緊腳步，大社觀音湖滯洪公園重新再加大，觀音湖再規劃一處公園，市府會持續努力，根據地方里長及民眾的需求投入市政建設。(記者張雅雲/高雄報導)