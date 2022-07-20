新冠肺炎疫情趨緩，國內今新增2萬6943例本土、253例境外移入個案，另增57例死亡。死亡個案中，最年輕為40多歲女性，在家中昏迷送醫，同日因肺炎併呼吸衰竭，急救無效死亡。

今日本土個案以新北單日新增4614例居多，其次依序為台中3415例、桃園3004例、台北2751例、高雄2703例、台南1979例等。至於例境外移入個案，分別自美國（8例）、英國（3例）、土耳其及越南（各2例）、新加坡、泰國、香港及菲律賓（各1例）移入，另234例感染國家調查中。入境日期介於今年6月21日至7月19日。

與此同時，國內今新增102例中重症個案，其中中症53例、重症49例，重症個案中新增57例死亡，介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、54例具慢性病史、37例未接種3劑疫苗。

死亡個案中，最年輕為40多歲女性，患有風溼免疫疾病，使用免疫抑制劑、未接種疫苗，數日咳嗽、呼吸喘但未就醫，7月17日在家中昏迷，送醫時已無心跳呼吸，於急診檢驗陽性確診，當日急救無效死亡，死因為肺炎併呼吸衰竭。截至目前，國內共累計433萬7076例確診、8318例死亡。