我國自主研發的海面風場觀測衛星「獵風者（TRITON）」於今(20)日發布。(科技部提供／李侑珊台北傳真)

我國自主研發的海面風場觀測衛星「獵風者（TRITON）」於今(20)日發布。科技部表示，其中約82％為台灣自製，並搭載可偵測低空海面風場系統，可推算海風，有助偵測氣象颱風強度與強降雨，目前已完成組裝，最快明年第一季發射。

科技部說明，「獵風者」衛星是觀測風場的衛星，原屬於福爾摩沙衛星七號計畫中的自主衛星，後因任務調整而命名為「獵風者」。這也是繼福衛五號之後，第二顆本土自製衛星。

科技部提到，不同於「福衛七號」直接接收全球衛星導航系統所發射經過電離層與大氣層折射的訊號進行觀測，獵風者搭載國內自製的「全球衛星導航系統反射接收儀」（GNSS-R），在低地球軌道上蒐集由海面反射的全球導航衛星訊號，利用訊號反射的物理特徵推算海面風速。

太空中心「獵風者」衛星計畫主持人林辰宗表示，台灣與美國合作的「福衛七號」衛星計畫，原本預計發射13顆，但在2017年確定第二批無法升空，因此決定自製第2顆衛星，不過考量「福衛七號」已採購部分零件，最後「獵風者」為82％自製，經費為新台幣7億元由國家支應。

林辰宗說，「獵風者」搭載諸多關鍵技術及元件，像是微進步太陽能板驅動器、S頻段天線與濾波器、星象陀螺整合型姿態判定系統等，並在6月20日最後一塊太陽能板拼圖裝上後，組裝完成，預計11月運抵南美洲發射場，最快明年首季升空。

中央大學大氣系教授楊舒芝說，「獵風者」有著最新的GNSS-R儀器，可觀測近海面風速，範圍每秒3到70公尺風速，能有效觀測劇烈天氣，彌補氣象雷達不足處，對颱風的結構大小、強度預報等非常有幫助。

太空中心主任吳宗信說，「獵風者」是台灣第2顆自製衛星，「從30年前慢慢學，已經從嬰兒在地上爬，進步到可以到處跑」。而「獵風者」除了本體，還可接收日本準天頂衛星系統反射訊號，能提供東北亞更充足資訊量。