民進黨台北市長參選人陳時中昨天公布競選團隊，前副總統陳建仁擔任競選總部主委，立委吳思瑤擔任總幹事，立委莊瑞雄、林楚茵擔任發言人，立法院國民黨團批評，陳時中護航高端疫苗，連競選團隊都是護航高端的團隊。民進黨團副書記長林楚茵今天反批，國民黨別用防疫一題當選舉操作，與其扯防疫後腿，不薷救救已經躺平的蔣萬安。

陳時中競選團隊近期陸續成形，包括陳建仁擔任競選總部主委、吳思瑤擔任總幹事、立委管碧玲擔任政策總召集人、林楚茵、莊瑞雄擔任發言人，另外，捲入「3 11」爭議的立委范雲、林昶佐也納入競選團隊中，引發藍營批評。

對此，林楚茵回應，疫苗產業是國安產業，沒有自主研發製造疫苗能力的國家，只能引賴其他國家，其重要性不言而喻，套一句蔣經國曾說過的，「今天不做，明天就會後悔。」

林楚茵說，媒體用「躺平族」形容蔣萬安競選台北市長一事無成，甚至還爆幕僚群集體釀出走到台中找救兵。奉勸國民黨別再試圖用防疫議題當選舉操作，想要圍魏救趙扯防疫後腿，還不如救救躺平的蔣萬安。

林楚茵強調，我們是疫苗國家隊，國民黨卻一直為反對而反對，只是拉全民健康做選舉墊背。