台中市市長盧秀燕擁有超高民調，常被市民暱稱為「媽媽市長」，昨（19）日為感謝役男們在疫情期間的付出，特別與他們來場「漢堡約會」，並強調「減肥明天再說啦」，她拿起平常因怕熱量爆表而不敢吃的花生醬牛肉堡，一口就往嘴裡塞的畫面被捕捉，吸引超過1.1萬名網友按讚，大家直呼好笑又可愛。

盧秀燕昨日在臉書發文，刊出他與役男們一同用餐的照片，她感性表示，這些役男不簡單，疫情期間多次支援台中的快打站，與防疫人員一樣，冒著染疫的風險服務市民。

盧秀燕打趣道：「如果要跟役男吃飯，減肥是明天的事。」並稱這些大男生很可愛，有漢堡、有可樂都笑得很開心；她盧也特別強調，平時真的不敢吃花生醬牛肉堡，但既然要跟大家用餐，「減肥明天再說啦！」

此文獲得超過1.1萬人按讚、逾300則留言，迴響熱烈。網友對一張盧秀燕拿著大大漢堡往嘴裡塞的照片，特別有感，紛紛表示：「哇！從來沒看過這樣的市長，好可愛喔」、「好棒的照片，好棒的市長」、「媽媽市長，暖心又暖胃」、「媽媽市長晚上好，妳也太幽默了吧」、「選戰需要體力，現在不需要減肥的！加油」、「一級棒的市長台中人真有福氣」。